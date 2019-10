La pluja s'ha endut part d'un talús i de la via de la línia Madrid-Barcelona i el comboi no s'ha pogut aturar

Actualitzada 23/10/2019 a les 08:02

El maquinista d'un tren de mercaderies que transportava paper entre Madrid i Barcelona està ingressat a l'Hospital de Valls després que el comboi que conduïa hagi bolcat entre l'Espluga de Francolí i Vimbodí i Poblet (ambdós a la Conca de Barberà) a conseqüència de la llevantada, segons ha explicat un altre maquinista de l'empresa privada que gestiona el tren al programa 'La nit dels ignorants' de Catalunya Ràdio. Aquesta persona ha informat que cap a tres quarts d'una de la matinada, i a causa de la intensa pluja, s'ha esllavissat un tros de talús al costat de la línia ferroviària i, de retruc, el despreniment s'ha endut part de les vies.Segons ha explicat també l'home, el primer tren que ha passat per la zona era el que transportava paper, pertanyent a la companyia a la qual ell treballa. El maquinista no ha pogut frenar a temps i el comboi ha acabat bolcant.El conductor ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'hospital de Valls. Segons la persona que ha trucat a la ràdio per donar la informació, la víctima està estable, tot i que no ha sabut donar detall de l'abast de les lesions que ha sofert.Entrevistat pel mateix programa, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, no ha pogut donar més detalls sobre el cas pel fet que el comboi pertany a una empresa privada.A conseqüència de l'accident la línia que uneix Madrid i Barcelona a través de Saragossa ha quedat completament interrompuda, segons ha explicat també el maquinista.Es dona el cas que la intensa pluja que ha caigut durant la nit i la matinada a la zona ha provocat un altre despreniment de talús, en aquest cas a l'interior de Vimbodí i Poblet, que també s'ha endut part de les vies, segons ha explicat en declaracions als mitjans l'alcalde de la localitat, Joan Canela.