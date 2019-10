En marxa l'operatiu de rescat per localitzar dos veïns de Vilaverd

Efectius aeris i subaquàtics treballen des de primera hora d'aquest matí en les tasques de recerca

Actualitzada 23/10/2019 a les 11:06

Les brigades subaquàtiques i els efectius aeris s'han afegit a primera hora d'aquest matí de dimecres a les tasques de recerca dels dos veïns desapareguts de Vilaverd (Conca de Barberà) a causa del fort aiguat de la nit passada. Les feines de rescat s'estan fent a la llera del riu Francolí i, segons els responsables del dispositiu, són «complicades». Segons ha explicat a l'ACN l'alcalde del municipi, Antoni Anglès, les dues persones desaparegudes són la mare i un germà d'un veí que fa més de quinze anys que viu al municipi. Els desapareguts tenen 69 i 42 anys, respectivament. Ells es trobaven dins d'una 'mobile home' que tenien a la seva finca i la força de l'aigua se'ls hauria endut. «Per sort l'home va poder salvar a la seva dona i a les dues filles, però no va poder fer res per salvar a la seva mare i germà», ha explicat Anglès.El dispositiu de recerca està format per una trentena d'efectius de Bombers i una vintena dels Mossos d'Esquadra. Amb la llum del dia, a les unitats terrestres i subaquàtiques s'hi ha unit un helicòpter i dues unitats del grup caní. També es desplegarà un centre de comandament. Els Mossos hi han destinat quatre dotacions dotacions de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i de seguretat ciutadania.El delegat del Govern al Camp de Tarragona, Òscar Peris, ha afirmat que el desplegament d'efectius és «considerable» tant pels mitjans terrestres que pentinen la zona zero com per la incorporació dels efectius aeris i subaquàtics. «És una de les zones crítiques al voltant del riu Francolí. Hem vist imatges espectaculars a Montblanc i registres altíssims de pluja a Prades, al voltant de 300 litres aproximadament acumulats per metre quadrat», ha detallat Peris que afegeix que en les properes hores s'hauran d'avaluar els danys i desperfectes de les comarques afectades com la Conca de Barberà o l'Alt Camp.Fins al municipi de Vilaverd també s'ha desplaçat la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó i l'alcaldessa de Valls, Dolors Farré.