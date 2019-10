El fill de l'amo del celler arrasat de l'Espluga de Francolí: «Ho hem perdut tot»

Els propietaris esperen poder tornar a engegar un negoci inaugurat el 1998

Actualitzada 23/10/2019 a les 14:20

Esperen crescudes a la cova de la Font Major

Van obrir el negoci quatre anys després de la gran riuada del 1994 i ara, el 2019, una altra riuada els ha pres tota la feina que han fet durant 21 anys. Arnau Roig, fill del propietari del celler Rendé Masdéu, de l’Espluga de Francolí, afirma que ho han perdut tot. La força de l’aigua s’han endut, tot sencer, l’edifici on hi havia el celler i també el restaurant El Gatim. «No hi ha paraules per explicar-ho», lamenta. «Hi ha tota la vida del meu pare, que és qui hi havia posat més esforç. No és només el dany material sinó tota la feina que hi havia darrere», explica Roig amb gran tristor.Tot i haver-se quedat sense el negoci, Roig assenyala que la desgràcia podria haver estat encara pitjor. El meu germà havia d’anar a la nit al celler i al final no hi va anar. Gràcies a Déu podem dir que estem tots bé, que és el més important», narra. En els propers dies esperen la visita dels pèrits de les assegurances per tal de quantificar les destrosses. L’objectiu és tornar-ho a engegar tot de nou. Des del compte de Twitter del celler, Rendé Masdéu ha agraït el suport de tothom. «És tota una vida de treball, esperem superar-ho», han afirmat.El mal que ha patit l’Espluga de Francolí per la riuada de la nit de dimarts pot no haver-se acabat. Un dels principals atractius turístics de la localitat, la cova de la Font Major, també pot patir els efectes de l’aigua la propera matinada, de dimecres a dijous. El responsable de la cova de la Font Major, Jordi Gil, explica que calculen que el nivell de l’aigua de l’interior de la cova, una de les més profundes d’Europa, pugi en les properes hores. De manera preventiva ja han retirat tot el material expositiu i audiovisual. L’afectació que ja tenen és acumulació de fang i runa a la zona de venda d’entrades, que durant aquest dimarts esperen poder netejar.