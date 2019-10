Quatre desapareguts al Camp de Tarragona a causa dels aiguats

Busquen una mare i el seu fill després que el Francolí s'hagi endut el bungalow on eren a Vilaverd i també dos ocupants d'un cotxe a Vimbodí, segons Catalunya Ràdio

Actualitzada 23/10/2019 a les 00:49

Una mare i el seu fill han desaparegut aquest dimarts a la nit a Vilaverd (Conca de Barberà) arrossegats pel Francolí, que s'ha endut un bungalow situat a prop de la llera del riu durant la llevantada que assola diversos indrets de Catalunya durant tot el dia.A banda, segons ha explicat el delegat del Govern, Òscar Peris, a Catalunya Ràdio, també estarien buscant dos ocupants d'un vehicle a Vimbodí.La pluja ha estat especialment intensa al Camp de Tarragona i al sud de Ponent. Segons ha explicat l'alcalde de Vilaverd, Antoni Anglès, al canal 3/24, el bungalow era una construcció prefabricada annexa a un mas del municipi, de 450 habitants.Anglès també ha explicat que sis dotacions dels Bombers i diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra busquen ara les dues persones desaparegudes, tot i que la tasca és complicada pel fet que zona és d'accés difícil.Altres afectacions importants han tingut lloc a municipis com l'Espluga de Francolí o Arbeca, on l'alcalde, Sergi Pelegrí, ha explicat també al 3/24 que l'aigua ha provocat nombrosos danys com ara inundacions de baixos i carrers o cotxes arrossegats.A Cambrils la crescuda de la riera que travessa el municipi s'ha endut part d'una passera, i ha calgut evacuar un grup d'escolars que s'hostatjaven en una casa de colònies que s'inundava. Passaran la nit en un pavelló poliesportiu.