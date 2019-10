Augmenten a cinc els desapareguts a la Conca de Barberà pel temporal

La cinquena persona es tracta d'un camioner de nacionalitat belga i s'ha trobat el vehicle que conduïa al riu a l'Espluga

Actualitzada 23/10/2019 a les 18:47

Els Bombers han informat que busquen una cinquena persona desapareguda arran de la llevantada d'aquest dimarts. Es tracta d'un camioner de nacionalitat belga la desaparició del qual ha estat confirmada pel Consolat del país a Barcelona. Els Bombers han explicat que s'ha localitzat el camió que conduïa la persona al riu Francolí, al seu pas pel municipi de l'Espluga de Francolí. A banda, es continuen buscant quatre persones més, una mare i el seu fill desapareguts a Vilaverd i els dos ocupants d'un vehicle, un veí de Prades i l'altre de l'Espluga, desapareguts en aquest municipi.Els equips de rescat busquen els desapareguts pels aiguats a la Conca de Barberà en tot el curs del riu Francolí fins a la desembocadura, al port de Tarragona. Segons ha explicat aquest dimecres al migdia el cap de l’operatiu de la recerca, Ricard Expósito, les tasques es fan de forma més intensiva entre l’Espluga i Picamoixons, tot i que no es descarta trobar indicis aigües avall. Els Bombers han localitzat almenys set turismes i tres camions a la llera del Francolí en tot el seu recorregut. Els serveis d’emergència fan una crida perquè els propietaris de vehicles en denunciïn la desaparició als Mossos d’Esquadra i no malbaratar esforços, atès que la majoria estan sepultats per roques, terra i vegetació.Expósito ha detallat que els desapareguts en un bungalou arrossegat pel riu a Vilaverd són mare i fill, d’uns 60 i 43 anys, respectivament, i dos homes més a l’Espluga de Francolí que anaven en un mateix cotxe. Els dos homes, d’uns 70 anys, són veïns de l’Espluga i de Prades. Expósito ha explicat que podrien haver sigut arrossegats per la riuada que va sobrepassar el viaducte i que es va endur dues edificacions.El cap de la recerca ha assenyalat que han trobat el vehicle a mig matí bolcat i mig enterrat al riu, però que han comprovat que no hi havia ningú. A més, durant les tasques d’observació han trobat almenys set turismes i tres camions, dels quals esperen confirmar-ne la propietat per descartar que hi hagi més persones atrapades. «Demanem que es denunciï la desaparició de vehicles per discriminar aquells als quals no hem de prestar atenció i dedicar els esforços a les persones desaparegudes», ha manifestat.Els treballs són complicats perquè el cabal del riu encara és elevat i s’ha de fer a certa distància, a nivell de terra, o des de l’aire amb l’ajuda d’helicòpters. De moment, ha explicat Expósito, no poden fer servir càmeres tèrmiques perquè la temperatura dels possibles cossos i la de l’aigua seria la mateixa.El cap de l’operatiu de la recerca ha explicat que aquesta llevantada no és comparable a l’aiguat del 1994, amb 500 litres en una sola nit. Tot i això, ha destacat la persistència de les precipitacions en zones molt concretes entre les lleres del Francolí i els afluents Glorieta i Brugent, i més cap al litoral les rieres de Riudoms, Alforja i Riudecanyes.