Busquen dues persones desaparegudes a l'Espluga que anaven en un vehicle

Els Bombers localitzen un cotxe buit a la riera i treballen per confirmar si és el dels dos desapareguts

Actualitzada 23/10/2019 a les 11:53

Els serveis d'emergències busquen dues persones desaparegudes a l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) que anaven en un vehicle durant la llevantada, segons han confirmat fonts de Protecció Civil, que han explicat que un familiar ha donat l'avís cap a les 9 del matí perquè no podia contactar amb elles. Els Bombers han localitzat un cotxe buit a la riera i ara treballen per confirmar si és el dels dos desapareguts.Hi ha dos desapareguts més, una mare i un fill, després que el riu Francolí s'emportés el bungalow on s'allotjaven a Vilaverd.