Rescaten un gos a punt de ser triturat pel camió de la brossa a Alcanar

21/10/2019 a les 10:27

L'entitat aGOSaGATs ha explicat el cas d'un gos que va estar a punt de ser triturat pel camió de la brossa. Segons ha explicat aquesta petita associació a aquest mitjà, el gos va arribar al camió després que un contenidor soterrat d'Alcanar fos buidat al camió de la brossa «Afortunadament l'operari el va detectar i va poder parar el mecanisme, i es va salvar».L'entitat aGOSaGATs va avisada per una altra associació Engrescats d'Amposta i va desplaçar-se al lloc dels fets però quan «vam arribar, el gos l'havien deixat anar i no es trobava en aquest punt». Posteriorment, els voluntaris el van buscar per la zona i el van trobar a una perruqueria canina. La propietària l'havia recollit i l'havia dutxat i desparasitat «l'animal feia molt mala olor i tenia moltes puces». Posteriorment, la Protectora Arca va assumir el cas, acollint-lo a les seves instal·lacions, i van ser els encarregats de realitzar els tràmits com a gos recollit.Les entitats no han pogut explicar com va arribar el gos a aquell container però sospiten que podria haver estat algú «que l'ha llençat al contenidor amb cadena inclosa». El gos no arriba a l'any i és un gos, sovint emprat per caçar, de raça coniller i de tamany petit. « És molt sociable i afectuós», segons han explicat des de l'entitat.Ara busquen una adopció per aquest animal a través de la Protectora ARCA on han acollit l'animal. Si alguna persona vol donar-li una oportunitat hi haurà d'espera 20 dies reglamentaris per si algú el pogués reclamar i demostrar que és el seu gos, segons explica aGOSaGATs.Aquesta entitat fa una crida a l'adopció donat «que últimament ens han arribat casos molt greus que necessiten l'ajuda de tots» explica l'associació.