PortAventura Dreams rep les primeres famílies per ajudar a la recuperació d'infants amb malalties greus

La Vall d’Hebron engega un estudi psicològic pioner per mesurar els beneficis de l’oci en la salut

Actualitzada 22/10/2019 a les 14:39

PortAventura Dreams rep aquest dimarts les primeres famílies amb infants amb malalties greus que podran gaudir d’una estada gratuïta de sis dies al complex d’oci. Els pacients han passat per hospitals com Sant Joan de Déu, el Niño Jesús de Madrid i la Vall d’Hebron, que col·laboren amb el projecte juntament amb la Creu Roja. L’hospital barceloní hi farà un estudi psicològic pioner per mesurar els beneficis de l’oci en la salut i en el benestar emocional dels infants i les famílies. La vil·la disposa de sis habitatges, d’espais comuns, camp de futbol i jardins, a més d’un restaurant i sales polivalents. D’entrada, està previst que cada any gaudeixin del programa unes 200 famílies seleccionades per un comitè mèdic.Aquest dimarts s’instal·len les sis primeres famílies que gaudiran de PortAventura Dreams, un complex que ha costat uns 4 MEUR i que ocupa gairebé 9.000 metres quadrats. L’objectiu és oferir un espai que contribueixi en la teràpia de recuperació a través de l’oci, la diversió, la interacció i moments d’unió familiar.La selecció dels beneficiaris va a càrrec d’un comitè mèdic independent, format per professionals dels hospitals participants en la iniciativa, juntament amb la Creu Roja. Són infants i joves d’entre quatre i disset anys que hagin patit una malaltia molt greu. Per la seva banda, la Fundació PortAventura cobrirà el cost de l’estada setmanal i oferirà accés lliure als tres parcs i la possibilitat de fer activitats i excursions al territori.L’Hospital Universitari Vall d’Hebron aprofitarà l’experiència per endegar un assaig pioner sobre els beneficis que té per als pacients participar en accions d’oci i entreteniment. «Els resultats esperats són una millora en el benestar emocional tant del nen com de la família, un cop surti d’una malaltia greu o estigui patint una malaltia crònica i estigui en fase de recuperació», ha assenyalat la sotscap assistencial del centre, Rocío Cebrián. Els resultats es coneixeran en sis mesos.Els impulsors del projecte insisteixen que la intenció també és centrar l’atenció en el conjunt familiar i no tan sols en l’infant malalt. «Ens agrada parlar de patologies familiars, ja que d’alguna manera la malaltia afecta a tota la família», ha apuntat el gerent de l’hospital Niño Jesús de Madrid, César Gómez.El projecte beneficiarà unes 200 famílies cada any. Marta i Vicente són els pares d’un nen d’onze anys diagnosticat amb un tumor ossi. Són d’un poble de Càceres, tot i que el darrer any el fill, Mario, ha estat ingressat a Madrid. Els pares s’han hagut de repartir les tasques i recórrer a la família per tal de poder atendre també a l’altra filla, de només cinc anys.«Ens fa molta il·lusió estar els quatre junts després d’un any que hem estat molt separats. Els nens necessiten evadir-se i això serà una dosi d’ànim i de vitamina», han explicat els pares. En Mario, juntament amb la resta de beneficiaris, podrà gaudir d’un dels sis habitatges de 135 metres quadrats, dels espais de jocs, camp de futbol i jardins que rodegen el recinte. El parc ha reservat espai per a construir dos habitatges més en una propera fase.