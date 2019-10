Dos detinguts per estafar amb material informàtic i de videojocs que mai arribava als compradors

Alguns dels denunciants són de Tarragona

Actualitzada 22/10/2019 a les 16:54

La Guàrdia Civil ha detingut a Sant Vicent del Raspeig a dues persones, un home de 32 anys i una dona de 25, com a presumptes autors d'un delicte d'estafa continuada per internet. A data de la recerca, existeixen uns 40 perjudicats en tota Espanya, alguns d'ells de la província de Tarragona i els diners estafats ascendeix a uns 5.000 euros.A principis de l'estiu passat, agents de l'Àrea de Recerca de la Guàrdia Civil de Sant Joan d'Alacant, van començar una recerca relacionada amb diverses estafes comeses a través d'internet, per una empresa que tenia el seu domicili social en aquesta localitat.Aquesta empresa es dedicava a la reparació i venda d'accessoris per a videoconsoles i material informàtic. Sense disposar d'un local físic al qual acudir, els seus serveis els publicitaven a través de la seva pàgina web, de xarxes socials i de pàgines d'anuncis.Una vegada que els clients es posaven en contacte amb l'empresa, aquesta els oferia diferents opcions de pagament, sempre per avançat. El preu dels productes que sol·licitaven, en la seva majoria comandaments de videoconsoles, oscil·lava entre els 80 i els 200 euros. No obstant això, les comandes mai arribaven als seus propietaris.Al principi, el propietari de l'empresa atenia les trucades i correus electrònics queixant-se de la tardança en el lliurament del producte sol·licitat, però passat un temps, desapareixia i ja no tornaven a saber res d'ell.Quan els investigadors van iniciar les indagacions a prop d'aquest presumpte estafador, es van adonar, a través de rastrejos de comptes bancaris, xarxes socials i consultes en oficines d'atenció al consumidor, que estaven davant una estafa que abastava diverses províncies d'Espanya.Poc a poc van anar recopilant denúncies d'Alacant, València, Castelló, Múrcia, Madrid, Guipúscoa, Vitòria, Barcelona, Tarragona, Mallorca, Eivissa, Burgos, Ciudad Real, Conca, Illes Canàries, Granada i Sevilla, on han trobat a uns 40 perjudicats.De fet, van ser aquests mateixos agents de la Guàrdia Civil de Sant Joan d'Alacant, els qui van investigar a aquest home en 2017, pels mateixos fets, a través de la mateixa empresa i amb el mateix modus operandi. Pel que sembla, des d'aquest any, el presumpte autor ha continuat dedicant-se a la comissió d'estafes per internet, portant un nivell de vida elevat al costat de la seva dona, també presumptament implicada en les estafes.Després de la detenció de la parella, en el seu domicili de Sant Vicent del Raspeig (Alacant), per un suposat delicte continuat d'estafa, tots dos han quedat en llibertat amb càrrecs.La recerca continua oberta i no es descarta que el nombre de denúncies o de persones afectades es pugui elevar al centenar.