Valls suspèn els actes de Santa Úrsula d'aquest dilluns en rebuig de la sentència de l'1-O

El consistori vol consensuar amb les entitats que participen en la fira altres mesures reivindicatives

Actualitzada 21/10/2019 a les 09:42

Els actes de la fira de Santa Úrsula de Valls han quedat suspesos per decisió del consistori com a mesura de protesta per la sentència de l'1-O.L'Ajuntament de Valls ha decidit anul·lar la recepció a les Úrsules que s'havia de celebrar aquest dilluns al vespre.El consistori ha anunciat que suspèn l'acte com a mostra de «rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra dirigents socials i polítics catalans i també per la situació que viu aquests dies el nostre país».També ha quedat suspès l'acte públic del sorteig per gaudir de les diades castelleres des dels balcons de l'Ajuntament que s'havia de celebrar just després de la recepció a les Úrsules. El sorteig es reprogramarà en una altra jornada encara per determinar.L'Ajuntament ha anunciat també que manté contactes amb representants d'entitats que participen en l'organització de la Fira per acordar de manera conjunta quin ha de ser el caràcter reivindicatiu que ha de tenir Santa Úrsula «arrel dels darrers esdeveniments a Catalunya».