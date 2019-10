Sancionen 21 bases d'ambulàncies de Tarragona per no estar adequades

Han pagat multes d’entre 300 i 1.500 euros i, entre totes, 16.100 euros per les penalitzacions

Actualitzada 20/10/2019 a les 20:12

Vint-i-una de les quaranta-vuit bases de les empreses adjudicatàries del transport sanitari que hi ha al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre han estat sancionades per l’incompliment d’alguna de les obligacions establertes als plecs del contracte. El Servei Català de Salut ha penalitzat 14 incidències a les bases d’ambulàncies del Camp de Tarragona i 7 més a bases de les Terres de l’Ebre. Entre totes, han abonat 16.100 euros en multes que oscil·len entre els 300 i els 1.500 euros en funció del grau d’incompliment.Des del Sistema d’Emergències Mèdiques s’ha intensificat, en els darrers mesos, el control per avaluar el funcionament del transport sanitari de manera constant. Fruit d’aquest control, s’ha constatat que la majoria d’incompliments fan referència a la manca d’adequació de les bases d’ambulàncies. Aquest és el motiu de la sanció que han d’afrontar les bases del Vendrell, Vila-seca, Altafulla, Montblanc, Mont-roig, la Bisbal del Penedès, Reus, Vila-rodona, Hospitalet de l’Infant, Cambrils, Torredembarra, el Vendrell (USVB) i la Bisbal del Penedès, en el cas del Camp de Tarragona. Tanmateix, la base d’ambulàncies del CAP del Vendrell ha estat sancionada –amb 1.500 euros– per no haver presentat cap proposta de presentació de la nova base. En el cas de les Terres de l’Ebre –on s’han trobat set incompliments en les divuit bases existents–, només tres han estat sancionades perquè els espais on són els vehicles requereixen ser adequats. És el cas de la base de Batea, d’Alcanar i de Gandesa. Les bases d’Amposta i Tortosa han estat multades amb 1.500 euros i 1.000 euros, respectivament, perquè s’ha de cercar encara la ubicació per la construcció d’una de nova. Pel que fa a les bases de transport sanitari de l’Ametlla de Mar i l’Ampolla, han estat penalitzades amb 1.000 euros cadascuna perquè no s’ha iniciat la construcció de la nova base.El control per part del SEM també s’ha fet sobre la flota de vehicles que les adjudicatàries utilitzen per a prestar el servei. En aquest cas, només s’han detectat incidències per inoperativitat als vehicles de la concessionària del servei a les Terres de l’Ebre. L’empresa ha hagut d’abonar 3.001 euros en concepte de multa.