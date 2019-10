Salou incrementarà l'IBI i la taxa d'escombraries

Aquests impostos no pujaven des del 2012

Actualitzada 21/10/2019 a les 19:55

Taxa de residus

El plenari municipal de demà dimarts, dia 22 d’octubre, donarà llum verda a les Ordenances Fiscals de 2020. El Govern de Salou aprovarà una congelació general dels impostos i taxes, i un increment sostenible de l’IBI, del 3,5%, i de la taxa de recollida i eliminació de residus domiciliaris i comercials, del 10%.Cal dir que des de l’any 2012, Salou no apujava cap d’aquests impostos. Un increment que no és generalitzat i que respon a la voluntat de donar sortida a les necessitats ciutadanes que es presenten de cara al 2020, gravant, tanmateix, el menys possible els contribuents.L’IBI s’incrementa un 3,5% per poder afrontar les despeses fixes derivades de la prestació dels serveis generals cap a la ciutadania i, que ens els darrers anys, s’han anat incrementant en funció de l’IPC acumulat. Dits serveis són: el manteniment i conservació de la xarxa de clavegueram i el cost de les concessions derivades del manteniment de la ciutat. L’objectiu és mantenir i incrementar la qualitat dels serveis generals que rep el ciutadà, com els relatius al manteniment, la seguretat, la prestació de serveis d’atenció directa a les persones, etc.Cal dir que l’increment del 3,5% suposa un augment per quota tributària mitjana de l’IBI anual de 10,43 euros, és a dir, 0,86 euros al mes.Pel que fa a l’increment de la taxa de residus, del 10%, cal dir que el motiu de l’augment rau en el cost de l’eliminació de residus urbans, determinat per la Mancomunitat d’Incineració de Residus Urbans. Al municipi de Salou, el cost de l’eliminació per tona passarà de ser 52 euros al 2019, a 75 euros al 2020, la qual cosa suposa un increment del 44,23%.