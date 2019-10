Les tortugues repoblen el Montsant

5.000 tortugues mediterrànies han estat reintroduïdes en un projecte de conservació d’aquesta espècie

La tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) és una espècie de tortuga terrestre greument amenaçada d’extinció, a causa de la destrucció del seu hàbitat per causes com els incendis forestals, per l’amenaça d’algunes espècies de mamífers, com ara el senglar, o la per captura per part de particulars.En l’actualitat, la seva distribució geogràfica a Catalunya està focalitzada en cinc espais naturals protegits. Un d’aquests és el Parc Natural de la Serra de Montsant, on des del 2005 la Generalitat de Catalunya hi està duent a terme un projecte de reintroducció a través del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC). Des de llavors, s’han ha reintroduït al medi un total de 5.400 individus.La tortuga mediterrània és una espècie històricament lligada a aquest territori. Hi ha evidències documentades de la seva presència en el jaciment neolític de l’Abric del Filador, a Margalef de Montsant, a prop del riu Montsant. Segons detalla Joquim Soler, director tècnic del CRARC, les troballes fòssils ens aporten indicis que, a principis del Neolític, les tortuges eren objecte d’aliment pels pobladors itinerants de la zona, que caçaven a la vora del riu i n’aprofitaven tots els recursos, entre els quals aquesta tortuga de terra.Al Parc Natural de la Serra de Montsant, afegeix Soler, aquest animal hi troba l’hàbitat que necessita, «de matolls, alzina i vegetació oberta, amb valls que tenen presència d’aigua, o vora el riu». Tot i ser animals terrestres, detalla, acostumen a estar a prop de l’aigua, no només per beure’n, sinó també perquè les herbes són més fresques.Amb la voluntat de fer difusió sobre la problemàtica de la tortuga mediterrània i alhora donar a conèixer el projecte de conservació, el CRARC ha organitzat aquest passat dissabte una sortida naturalista per Margalef, durant la qual s’han dut a terme diverses activitats per conèixer l’espècie, entre les quals l’alliberament d’alguns exemplars. «El missatge clau que volem donar és que la tortuga mediterrània és un animal salvatge i, per tant, ha de viure en llibertat. Aquesta és una idea que tots hem de tenir ben clara», insisteix el director tècnic del CRARC. En aquest punt és important recordar que la tortuga mediterrània és una espècie protegida per la llei de protecció dels animals de 1988 i la seva tinença en captivitat està prohibida.L’activitat d’aquest dissabte s’ha programat de manera que es fes poc abans que les tortugues comencin la hibernació. D’aquí a dues o tres setmanes, amb l’arribada dels primers freds, deixaran de menjar i passaran tres o quatre mesos només dormint, fins que, amb l’arribada de la primavera, tornin a sortir dels seus caus. A partir del mes de març iniciaran el cicle d’aparellament, amb la posterior posta i incubació, que culminarà a mitjans del mes de juliol amb l’eclosió dels ous.