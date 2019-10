La Pobla de Mafumet supera per primera vegada la barrera dels 4.000 habitants

En poc més de dues dècades, el municipi pobletà ha quadruplicat la seva població, passant dels 968 habitants censats l’any 1995, als 4.005 actuals

La Pobla de Mafumet està d’enhorabona ja que, per primera vegada en la història del municipi, ha sobrepassat la barrera dels 4.000 habitants. Ho va fer, concretament, a finals de setembre, quan l’Ajuntament va registrar un cens de 4.005 persones. D’aquests, 2.020 són homes, i 1.985 dones.Aquesta és la xifra poblacional més elevada en la història del municipi pobletà, que ha experimentat un enorme creixement demogràfic al llarg de les darreres dècades. De fet, l’any 1995 comptava amb 968 habitants censats. Així doncs, en només 24 anys ha quadruplicat la seva població, arribant als 4.005 residents actuals.Aquest creixement ha estat sostingut i continuat en el temps, amb l’únic parèntesi de l’any 1999, quan La Pobla va perdre 21 habitants. Així mateix, un dels increments demogràfics més significatius es va produir entre els anys 2006 i 2009 quan, tot coincidint amb l’inici de la crisi econòmica d’àmbit global, La Pobla va augmentar la seva demografia en gairebé 1.000 habitants, tot passant de 1.465 censats l’any 2006, als 2.403 de l’any 2009. Des de llavors, el creixement ha estat notable en cada recompte anual, fins al punt de situar l’estadística actual per damunt dels 4.000 habitants, per primera vegada a la història pobletana.Aquest increment poblacional s’ha produït, principalment, gràcies a l’arribada de joves amb o sense fills. Això, junt amb la tranquil·litat que defineix la vida a La Pobla, les bones comunicacions de què gaudeix el municipi, així com a les polítiques socials que desenvolupa l’Ajuntament, ofereix als seus residents una elevada qualitat de vida.Així doncs, la piràmide poblacional pobletana compta amb una franja poblacional majoritària en la franja dels 30 als 39 anys, amb una considerable proporció també d’infants i joves. La Pobla està guanyant infants en les franges d’edat més baixes, un fet que garanteix el futur del municipi i l’encert en les polítiques municipals de previsió en matèria d’equipaments i d’ensenyament, que responen a les necessitats actuals i futures de la població. En aquest sentit, l’Ajuntament pobletà ha construït en els darrers anys una nova llar d’infants i una escola, així com ha ampliat el mapa d’equipaments de lleure infantil i juvenil, amb la construcció de diversos parcs i espais de joc i esbarjo. A més, el municipi compta amb una àmplia oferta d’equipaments esportius i amb una programació estable i molt activa en l’àmbit cultural.