La depuradora de la Pobla de Mafumet triplicarà la capacitat de tractament

L'ACA comença els treballs d'ampliació, que tenen un cost de 2,3 milions d'euros

Actualitzada 21/10/2019 a les 17:13

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha començat els treballs per ampliar i millorar les instal·lacions de la depuradora de la Pobla de Mafumet.Les obres suposaran una inversió de 2,3 milions d’euros i tindran una durada de deu mesos. La depuradora de la Pobla de Mafumet es va activar al 2005, amb una capacitat per tractar 1.000 metres cúbics al dia, i les obres gairebé en triplicaran la capacitat, fins als 2.700 metres cúbics.L’ampliació es deu al creixement urbanístic dels municipis que hi envien les aigües residuals, com són La Pobla, el Morell i Vilallonga del Camp.Els treballs consistiran en ampliar el pretractament, el reactor biològic amb reducció de nutrients, habilitar un nou espessidor de fangs i ampliar el sistema de deshidratació mecànica de fangs per centrífuga.Mentre durin els treballs es garantirà que la planta existent continuï amb el seu normal funcionament, segons l’ACA.El director de l’ACA, Lluís Ridao, acompanyat per l’alcalde de la Pobla de Mafumet, Joan Maria Sardà, ha visitat aquest dilluns el començament dels treballs.Al Tarragonès hi ha dotze depuradores en servei que garanteixen el sanejament del 95% de la població.