La manca de vehicles redueix l'afectació del tall de la rotonda

L’organització ha estat a punt d’anul·lar la protesta per tal que es treguin els ‘new jerseys’

Actualitzada 20/10/2019 a les 20:24

Les nombroses protestes d’aquesta darrera setmana arreu del Camp de Tarragona –inclosos els talls de carreteres– en motiu de la sentència del judici de l’1-O han tingut aquest dissabte una víctima col·lateral: la manca d’afectació d’un altre tall a la rotonda de l’AP-7 a Torredembarra. La manca de vehicles, segons informaven els mateixos veïns, que han baixat a passar el cap de setmana a la Costa Daurada –i, per tant, que no han participat de l’operació tornada– ha reduït dràsticament l’afectació d’una protesta que des del passat mes de juny reclama que es retirin els new jerseys.Un cop més, la protesta s'ha desenvolupat amb normalitat, amb talls de cinc minuts durant una hora, a partir de les cinc de la tarda. L’assistència de manifestants, tots ells veïns afectats pels canvis imposats de circulació en aquesta rotonda des de fa ja més d’un any, s'ha vist també reduïda. Els organitzadors, l’associació de veïns de la urbanització Brises del Mar i la plataforma Reobrint Rotonda, han dubtat fins i tot si desconvocar-la, però per por a què apareguessin persones sense haver-se assabentat de la notícia han continuat.Una patrulla dels Mossos d’Esquadra, aquests dies també ocupada per les manifestacions contra la sentència, ha aparegut al tall i, negociant amb els manifestants, han acordat que la durada seria d’una hora en comptes de les dues hores sol·licitades. La protesta s'ha desenvolupat sense incidents i han aprofitat per informar els veïns de la zona de la seva iniciativa.El mes de juliol de 2018 es van instal·lar, per ordres del Ministeri de Foment, uns new jerseys per evitar que els vehicles poguessin fer la volta sencera a una rotonda que connecta Torredembarra amb l’interior de la comarca, amb l’AP-7, amb l’N-340 i, més endavant, amb la T-214. El motiu, pacificar el trànsit fins que no s’habilités la carretera nacional entre la Móra (Tarragona) i Altafulla com a variant de l’A-7. Aquesta obra, segons apunta el portaveu de la plataforma Reobrint Rotonda Luis López, «no es farà». «El subdelegat i l’alcalde d’Altafulla ens van donar a entendre que la rotonda no es farà, que no hi ha pressupost». És per això que reclamen que es trobi una solució. Aquesta solució s’ha de fer pública a finals d’aquest mes d’octubre, segons va prometre el subdelegat del govern espanyol a Tarragona Joan Sabaté. De moment, però, no tenen informació de quan es produirà la trobada entre veïns i representants polítics.