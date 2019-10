El president del PP defensa que la força policial és «legitima» en democràcia per garantir la convivència

Actualitzada 20/10/2019 a les 13:56

El president del PP, Alejandro Fernández, ha responsabilitzat als líders independentistes de la «violència salvatge» que assegura que s'està vivint als carrers de Catalunya d'ençà que van començar les protestes per la sentència. El popular ha visitat aquest diumenge els agents de la Policia Nacional que s'allotgen al Gran Hotel La Hacienda de la Pineda a Vila-seca (Tarragonès) per mostrar el seu suport al cos policial. «No és el mateix l'ús legítim de la força que en democràcia fan les forces de seguretat que el vandalisme d'aquells que estan destruint els nostres carrers i la nostra convivència», ha defensat Fernández. Així mateix, ha demanat al govern de Pedro Sánchez que faci un pas al costat si no pot restablir l'ordre a Catalunya.