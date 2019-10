Els veïns del Pont d'Armentera es concentren per mostrar el seu suport a Joan Tortosa

Familiars, amics, companys i veïns de Joan Tortosa s'han concentrat per reclamar la seva posada en llibertat

Actualitzada 20/10/2019 a les 13:00

Familiars, amics, companys i veïns de Joan Tortosa, detingut dijous per la Policia Nacional a Tarragona i a Mas Enric després que el Jutjat d'Instrucció número 1 de Tarragona decretés presó provisional comunicada sense fiança, s'han concentrat a la plaça principal del Pont d'Armentera per reclamar la seva posada en llibertat.Amb consignes com «Tots som 'Pep'» i «Manifestar-se no és delicte» han estat molts els veïns del municipi els que han mostrat el seu suport a la família i el rebuig a l'actuació policial i judicial. Joan Tortosa és fill de l'alcaldessa del municipi.