Tres-cents participants en la plantada popular d'arbres al Morell

La jornada de plantació popular contribueix a la recuperació ambiental del riu Francolí al seu pas pel Morell

Actualitzada 19/10/2019 a les 13:30

L'entorn de la Granja dels Frares del Morell (Tarragonès) ha estat, aquest dissabte, l'escenari d'una jornada de voluntariat ambiental que ha comptat amb més de 300 participants. Es tracta d’un espai que se situa entre la desembocadura del riu Glorieta i el final del traçat d'una séquia paral·lela al Francolí. L’activitat, organitzada per l’Associació Aurora i l’Ajuntament del Morell, ha comptat amb la col·laboració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Precisament l’alcalde del municipi, Eloi Calbet, la directora tècnica de l’Associació Aurora, Marian Bonet, i el director de l’ACA, Lluís Ridao, han participat en aquesta jornada, celebrada amb l’objectiu d’implicar la ciutadania en la conservació d’aquest espai.L’alcalde del Morell s’ha mostrat molt satisfet de la participació en aquesta primera plantada, i ha animat morellencs i veïns d’altres municipis a fer-se seu aquest espai. «Fem-nos ho nostre, que la canalla s’ho senti seu, i amb aquesta implicació aconseguirem dignificar aquest espai i repoblar-lo com es mereix», ha manifestat.Per la seva banda, la directora tècnica de l’Associació Aurora ha insistit en el principal objectiu de l’activitat, «involucrar tothom per tal que la plantada, però també tot el projecte de recuperació d’aquesta zona fluvial, sigui tot un èxit».Finalment, el director de l’ACA ha destacat que «aquest és un espai vital del país, on conviu la indústria, l’oci i els rius», i alhora ha remarcat que amb els acords de custòria es contribueix «a tenir uns rius millors i més nets, i uns ecosistemes més cuidats». Per acabar, ha mostrat la seva voluntat de seguir treballant en aquest sentit.En el marc d’un projecte de custòdia fluvial hi ha la previsió de plantar més de 1.800 plantes, entre les quals s’inclouen diverses espècies d’arbres com els àlbers (Populus alba) i els freixes (Fraxinus angustifolia), arbustos i joncs i també plantes aquàtiques. Les diferents espècies vegetals s’han plantat a l’entorn del traçat del sender, a la séquia i en tot en l’àmbit de la ribera, amb l’objectiu de millorar i consolidar el bosc de ribera i la recuperació de la séquia paral·lela al riu. Aquells exemplars que avui no s’han pogut plantar es plantaran els pròxims dies a càrrec de l’associació Aurora.