Vint-i-sis ferits durant les protestes d'avui, un per contusió ocular

Actualitzada 18/10/2019 a les 20:04

Un total de 26 persones han quedat ferides, una d'elles per contusió ocular, durant les protestes d'aquest divendres contra la sentència del procés, que coincideixen amb la vaga general convocada a Catalunya per dos sindicats independentistes minoritaris.Segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), la majoria d'assistències s'han produït a la ciutat de Barcelona, amb un total de 19 fins a les 19.15 hores, on un dia més s'estan produint enfrontaments al centre de la ciutat entre policies i manifestants violents.D'aquests dinou ferits, vuit han estat donats d'alta in situ i onze assistències més estan encara actives.Al llarg de la jornada el SEM també ha atès a 2 persones a Tarragona que han estat donades d'alta in situ; una a Molins de Rei (Baix Llobregat); una a Montcada i Reixac (Vallès Occidental); una a Terrassa (Vallès Occidental); una a Alella (Maresme) i una altra a la carretera C-58 d'accés a Barcelona.