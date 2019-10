Una veïna del Morell denuncia el tancament de la llar d'infants municipal per la vaga

L'afectada denuncia que ni ella ni el marit secunden la vaga i el fet que el centre tanqui els impedirà «conciliar vida familiar i laboral»

Actualitzada 18/10/2019 a les 12:24

Una veïna del Morell ha denunciat que la guarderia municipal de la localitat, on deixa el seu fill de dos anys, ha tancat les portes amb motiu de la vaga convocada com a protesta per la sentència del Tribunal Suprem contra els líders del procés.L'afectada és Tamara Clager, que ha explicat a Efe que avui, ni ella ni el seu marit secundaran la jornada de vaga, per la qual cosa el tancament de la guarderia Llar d'Infants Morell els impedirà «conciliar vida familiar i laboral».Tamara Clager deixa el seu fill cada dia a la guarderia municipal de 9 a 17h, coincidint amb el seu horari laboral, que avui -ha explicat- «hauré de modificar sortint abans per recollir el nen de casa del meu pare, que és on l'he deixat, i que ja cuida cada dia el meu altre fill d'1 any».«He hagut de recórrer al meu pare, que ja és gran, i a qui no vull carregar de feina i responsabilitats», ha expressat la dona, que ha afegit que «per sort, a la feina han comprès la situació i m'han permès sortir abans».La direcció de la guarderia va fer arribar una comunicació a les famílies, a la qual ha tingut accés Efe, en què els informava que l'ajuntament se sumava «a la vaga convocada per divendres 18 d'octubre», per la qual cosa «els equipaments municipals estaran tancats tot el dia i tampoc no podem garantir els serveis mínims per al bon funcionament del centre».El passat 16 d'octubre, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat va publicar una ordre en què decretava els serveis mínims.En el cas d'educació, l'ordre expressa que els serveis mínims han de garantir un terç de plantilla en menjador, activitats complementàries i guarderies.segons l'Ordre, «els serveis mínims als centres educatius deriven un dret fonamental de la ciutadania com és el dret a la conciliació entre la vida personal i laboral a deixar els seus fills sota la tutela de les guarderies i les escoles, així com el dret a la seguretat dels alumnes menors de dotze anys que accedeixen als centres, per la qual cosa cal garantir un servei de vigilància i atenció».De la seva banda, fonts de l'Ajuntament d'el Morell, han afirmat a Efe que la guarderia «no està oberta, com tampoc ho estan la resta de serveis municipals, perquè no podíem garantir els serveis mínims».La veïna d'el Morell ha afirmat que «altres famílies del municipi estan afectades i igualment indignades», i ha afegit que té coneixement que altres guarderies municipals de localitats pròximes tampoc no han obert.