Les Marxes per la Llibertat arriben a Barcelona

La Meridiana i la Gran Via s'omplen de milers de manifestants i la columna del Baix Llobregat ocupa la B-23

Actualitzada 18/10/2019 a les 14:23

Les Marxes per la Llibertat estan encarant l'últim tram i arriben ja a la ciutat de Barcelona. Milers de persones omplen la Meridiana i la Gran Via provinents de molts punts de la geografia catalana i la columna que arriba del Baix Llobregat encara la B-23 a l'altura de Sant Joan Despí abans d'entrar per la Diagonal. La majoria ha passat la nit fora, en poliesportius cedits pels ajuntaments de Martorell, Sant Quirze i Premià de Mar, punts d'inici de la marxa d'aquest divendres, coincidint amb la vaga general. Van sortir dimecres des de ciutats com Tarragona, Tàrrega, Berga, Vic i Girona. També s'hi ha afegit aquest divendres una columna des de Castelldefels.Les columnes de Berga i Vic, que ahir van confluir a Sant Quirze del Vallès, han estat les primeres a arribar a Barcelona, passades ja les dotze del migdia. Els esperaven a l'avinguda de la Meridiana desenes de persones, que han format un punt d'avituallament a prop de l'estació de Renfe de Sant Andreu Arenal. Allà han col·laborat veïns com la Francesca, que ha baixat de Sabadell a la Meridiana per donar la benvinguda a les marxes: «És molt emocionant i impactant».Els milers de participants de la columna de Girona han sortit aquest matí de Premià de Mar i han recorregut l'N-II fins al Masnou, on han fet parada, per seguir després fins a Badalona. Allà s'han sumat moltes més persones, entre les quals hi havia el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri. Finalment, la columna ha arribat a Barcelona i ha ocupat la Gran Via en direcció a la plaça de les Glòries amb càntics com Els Segadors.La marxa provinent de Tarragona i Tàrrega, que ha sortit de Martorell, ha parat a Pallejà i a Sant Vicenç dels Horts i ha ocupat la B-23 abans d'omplir la Diagonal, on l'esperaven centenars de veïns amb estelades i pancartes.De Castelldefels ha sortit aquest matí una nova columna, organitzada pels CDR, que avança per la C-31 pel Baix Llobregat i confluirà amb les altres a la manifestació unitària convocada aquesta tarda a Barcelona per la Intersindical CSC i la IAC.Després de recórrer un total de 100 km en tres dies, tractors, motoristes, ciclistes i participants amb patinet o a peu de totes les columnes es trobaran a les cinc de la tarda als Jardinets de Gràcia per seguir la jornada de vaga general i manifestar-se conjuntament en contra de la sentència de l'1-O. Es preveu que la concentració avanci pel passeig de Gràcia i acabi a la Gran Via, on es faran parlaments.