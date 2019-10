El motorista que va morir a Vilaverd era de Tarragona i tenia 63 anys

Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i una motocicleta van xocar frontalment

Actualitzada 18/10/2019 a les 17:01

Un motorista va morir la tarda de dijous en un accident de trànsit a la C-14 a Vilaverd. El Servei Català de Trànsit va rebre l'avís a les 18.16 hores per una topada frontal entre una motocicleta i un turisme al punt quilomètric 29. Es tractariaPer causes que encara s'estan investigant, un turisme i una motocicleta van xocar frontalment. A conseqüència de la col·lisió, va morir el conductor i únic ocupant del vehicle de dues rodes. Es tracta de C.D.P.B., de 63 anys i veí de Tarragona.Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques).Amb aquesta víctima, són 146 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.