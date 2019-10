Ecologistes demanen tancar nuclears als 30 anys de l'accident Vandellòs-I

El 19 d'octubre de 1989 la central va patir una avaria i un incendi que va elevar la temperatura del reactor a nivells perillosos

L'organització Ecologistes en Acció ha demanat al govern que faci efectiu un calendari de tancament de les centrals nuclears a Espanya, en complir-se demà 30 anys del greu accident, que va produir un incendi a la planta de Vandellòs-I que va motivar el seu tancament i desmantellament.El 19 d'octubre de 1989 la central nuclear Vandellòs-I va patir una avaria i un incendi que es va estendre pel cablatge interior i va afectar la instal·lació de control del turboalternador, l'alimentació elèctrica de potència i l'ordinador central que controlava el reactor.Després de diverses hores, els tècnics i els bombers van aconseguir extingir l'incendi i reactivar manualment el circuit de refrigeració apagant la central però, segons l'informe posterior del Consell de Seguretat Nuclear, la temperatura del reactor es va elevar a nivells perillosos i les de les piscines de contenció i la pressió interna del reactor van fregar els màxims admissibles.En un comunicat, Ecologistes en Acció recorda que «és important tenir memòria i aprendre d'allò que va ocórrer a Vandellòs perquè puguem acabar amb l'energia nuclear com més aviat millor».Amb motiu del 30 aniversari del qual està considerat l'accident més greu en una central nuclear espanyola, Ecologistes en Acció i Greenpeace han organitzat per als pròxims dies 25 i 26 d'octubre unes jornades sobre energia nuclear en l'Antigua Audiència de Tarragona.Els ecologistes ressalten que en aquests últims 30 anys, l'energia nuclear ha perdut pes en el conjunt d'Espanya passant de produir el 50% de l'energia elèctrica a un 20% aproximadament, que varia segons l'any hidrològic.Segons els ecologistes, algunes iniciatives polítiques com l'acord del Govern del PSOE amb les empreses elèctriques o la llei 16/2017 del Parlament de Catalunya sobre canvi climàtic, que preveu el tancament de les centrals en 10 anys, «obren una mica l'esperança de que l'amenaça nuclear arribi al seu fi», però demanen «fer efectiu un calendari de tancament de les centrals nuclears de l'Estat».El tancament de Vandellòs-I, avui rebatejat com Centre Tecnològic Mestral, «ha de ser el camí a seguir per a la resta de les centrals nuclears d'Espanya i de la resta del món», segons el grup ecologista, que demana que això es faci «com més aviat millor».