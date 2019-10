Curs de socorrisme en instal·lacions aquàtiques al Vendrell

La formació es farà del 21 d'octubre al 23 de desembre

El Vendrell oferirà del 21 d’octubre al 23 de desembre, de dilluns a dissabte, de 9 h a 15 h, un curs de socorrisme en instal·lacions aquàtiques. La formació està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a persones en situació d’atur i compta amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Vendrell.La formació es desenvoluparà al Gimnàs Record i les pràctiques de natació i de rescat aquàtic es faran a la piscina del Complex Esportiu de l’avinguda del Camp d’Esports.El curs és apte per a la inscripció al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya), un requisit indispensable per poder desenvolupar les tasques de socorrisme aquàtic, tant en platges com en piscines.Les inscripcions es poden fer on-line al web www.espaiserviesport.cat