Actualitzada 17/10/2019 a les 22:04

La Regidoria de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Valls ha comunicat que es posposa l'Úrsula Beer Fest, prevista pels dies 18 i 19 d'octubre amb motiu de la vaga general convocada per aquest divendres. La nova data per aquest esdeveniment s'anunciarà properament.L'esdeveniment gira entorn la cultura de la cervesa artesana, la gastronomia i la música folk on els visitants poden acompanyar cerveses artesanes amb salsitxes casolanes elaborades per quatre cansaladeries de Valls, música i activitats paral·leles.