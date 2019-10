Unió de Pagesos convoca tractorades a la Conca, al Baix Ebre i la Ribera d'Ebre

El sindicat crida participar en la vaga contra la sentència del procés

Actualitzada 17/10/2019 a les 20:44

Unió de Pagesos ha cridat la pagesia a participar als diversos actes dels diferents pobles i ciutats de Catalunya amb motiu de la vaga general d'aquest divendres i ha denunciat les «greus conseqüències de la sentència del procés en els drets polítics de la ciutadania, com els de manifestació, d'expressió de lliure associació i de dissidència política». El sindicat, que ha programat diverses concentracions de tractors arreu del territori, farà un tancament patronal i mantindrà tancades totes les oficines i ha suspès les activitats previstes durant tot el dia.A les 9.30 hores està prevista una concentració de tractors davant el Sindicat Agrícola de Pira. La marxa anirà fins a Montblanc on tenen previst arribar a les 11 hores.A la Ribera d'Ebre, es concentraran al polígon industrial La Verdaguera (davant de Morapiel) de Móra d’Ebre a les 10 hores per començar a les 10.30 hores el recorregut per l'N-420 i la C-2.Finalment, a les 10 hores els tractors es reuniran a l’Ajuntament de l’Aldea per arribar a les 11 hores a l’esplanada de la Cooperativa Soldebre a Tortosa. Des d'aquí tenen previst sumar-se a la concentració convocada a les 12 hores a la capital del Baix Ebre.