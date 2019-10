Sabotegen les vies del tren a l'Alt Camp amb ciment

Adif haurà de canviar cinc motors de canvis d'agulles que costaran 24.042 euros

Actualitzada 17/10/2019 a les 21:03

Els maquinistes de les línies R13 i R14 que arriben fins a Lleida i a Saragossa s'han trobat aquest matí a primera hora que no podien circular amb normalitat a les estacions d'Alcover, Valls i la Plana-Picamoixons. El problema ha estat que han detectat que els motors que permeten els canvis d'agulla de les vies estaven inoperatius, ja que algú havia llençat ciment a sobre. Adif ha qualificat l'incident d'un «sabotatge» que suposarà un despesa de 24.042 euros ja que hauran de canviar cinc motors que s'ha vist afectats.El mecanisme dels motors de canvis d'agulla permeten que quan dos trens circulen per una via única, un es que quedi momentàniament estacionat en un lloc habilitat fins que passa l'altre.L'acte vandàlic ha provocat que tres trens Regionals de Renfe i diversos de mercaderies es veiessin afectats i registressin retards. Els combois de passatgers han patit retards d'uns 10 minuts, mentre que un dels de mercaderies s'ha vist afectat més de tres hores.Adif ha enviat fins als punts afectats diversos operaris per tal de netejar els motors amb dissolvents i solventar una mica el problema. Finalment, només han pogut canviar completament un dels dispositius a l'espera de fer-ho a la resta d'afectats. La suma total de la seva reposició suposa una despesa de 24.042 euros.Durant les primeres hores del matí, els trens que passaven per les estacions d'Alcover, Valls o la Plana-Picamoixons han vist retardat el seu pas per aquest punt ja que s'han hagut d'aturar en una altra estació a uns 40 quilòmetres per poder creuar-se. Des d'Adif asseguren que s'ha prioritzat els combois de passatgers.Cap a les 9.30 hores, la circulació de trens s'ha normalitzat una mica. Els operaris d'Adif desplaçats als llocs amb afectació han gestionat in situ el funcionament dels mecanismes. Adif ha explicat que procediran al canvi complet dels motors, tot i que no tenen data fixada ja que no són peces que tinguin en estoc habitualment.