Mor un motorista en un xoc frontal amb un turisme a la C-14 a Vilaverd

Actualitzada 17/10/2019 a les 19:43

⚫ A causa d'un accident, està tallada la C-14 a Vilaverd pic.twitter.com/tsegGoEv3U — Trànsit (@transit) 17 d’octubre de 2019

Un motorista ha mort aquesta tarda en un accident de trànsit a la C-14 a Vilaverd. El Servei Català de Trànsit ha rebut un avís a les 18.16 hores per una topada frontal entre una motocicleta i un turisme al punt quilomètric 29.Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i una motocicleta han xocat frontalment. A conseqüència de la col·lisió, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle de dues rodes.Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques).Quant a l’afectació viària, la C-14 s’ha tallat en el tram de l’accident en els dos sentits de la marxa.Amb aquesta víctima, són 146 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya