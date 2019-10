Més de trenta restauradors participen del 8è Rally de Tapes

L’esdeveniment s’inicia demà i finalitza el 27, coincidint amb el Ral·liRACC Catalunya-Costa Daurada

Actualitzada 17/10/2019 a les 15:46

El Rally de Tapes començarà demà i finalizarà al 27 d’octubre, coincidint, durant quatre dies, amb la celebració del Ral·liRACC 55 Catalunya-Costa Daurada. Així, els restaurants oferiran a la seva clientela una degustació i un quinto de cervesa San Miguel al preu de 2.50 euros.L’alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat del regidor de Dinamització Econòmica, Héctor Maiquez, i diversos restauradors del municipi va presentar ahir la vuitena convocatòria del Rally de Tapes, una edició que enguany compta amb 35 establiments participants, cinc més que en la passada edició. L’acte públic va tenir lloc a l’Asador Córcega Restaurant.En aquesta ruta es pot trobar una gran varietat de tapes de tot tipus. Es tracta «d’una experiència gastronòmica dotada de molta imaginació i bons professionals», va manifestar l’alcalde Pere Granados. Pel batlle, «ara estem en un bon moment, perquè tenim tot un seguit d’empresaris molt emprenedors i amb moltes ganes de fer coses; creatius a les seves cuines, i amb bons establiments».Així mateix, l’alcalde va explicar que «aquest és un acte que posa en valor la gastronomia salouenca, organitzat des de l’àrea de Dinamització Econòmica». Tanmateix, «des de la responsabilitat del Patronat de Turisme, volem donar-li la importància que realment requereix com a oferta turística en si mateixa, que contribueix a completar l’oferta de sol i platja i que ajuda a desestacionalitzar i a millorar les puntes de la temporada, a l’inici i al final», amb el conseqüent benefici per la gent que treballa al sector.Per la seva banda, el regidor Héctor Maiquez va manifestar que «és un esdeveniment que ja està consolidat». Per a ell, «el Rally aprofundeix en allò que està succeint, últimament, amb la restauració a Salou, que experimenta un autèntic boom que hem de potenciar entre tots plegats, amb la col·laboració del sector i de l’Ajuntament».El gestor comercial de Salou de Cerveza San Miguel, Francesc Soler, va explicar que «col·laborem amb aquest esdeveniment perquè el mercat de Salou ens interessa molt, ja que hi ha gent de tot el món i aquest fet és important per la marca».A l’acte de presentació els assistents van poder veure i tastar les següents creacions culinàries: la de l’Asador Córcega Restaurant, una tapa anomenada Entre dos mundos, que és una gamba en tempura sobre mandonguilles amb salsa de boletus i espaguetis de tinta de calamar, presentada per Ramón Almengot. La de 4R Gastrobar, una Coca de Tardor, amb ingredients com els bolets i els espàrrecs verds amb llagostí i salsa de cava. La de Lunattic, titulada Suspiro otoñal, una cremeta d’Edamame amb sèrum de parmesà, gelée de musclos i gamba. Gelat d’albergínia i mel. I, per últim, la creació de Rock & Grill, titulada Homenaje a Mike Olfield, una tapa vermoutin Cling, Cling, amb un glaçó d’oliva i un altre de suc de taronja; una mini broqueta d’Onglet i pera i salsa Hoisin, acabant amb un frappé de torró i xocolata i cafè. També hi van assistir Can Vicenç, La Cova del Bou i el Mesón Pa i Oli.