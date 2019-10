Les columnes de Tàrrega i Tarragona arriben a Martorell

Milers de persones completen la segona etapa de les Marxes per la Llibertat

Actualitzada 17/10/2019 a les 21:03

Unes 1.500 persones faran nit

Darrera etapa

Les columnes de les Marxes per la Llibertat de Tarragona i Tàrrega són ja a Martorell. Les dues columnes s'han unit després de completar la segona etapa del recorregut. Ho han fet molt abans del que era previst, el que ha agafat a l'organització força desprevinguda. Mentre que el recorregut que ve de Tarragona ha arribat a 2\/4 de 6 de la tarda, el de Tàrrega ho fa fet 40 minuts després. Les dues marxes han estat rebudes entre aplaudiments de la gent que els esperava als ponts de les carreteres i en el darrer tram al nucli ja urbà. Divendres seguiran el recorregut, plegades, fins a Barcelona.La columna de Tarragona ha transcorregut, des de l'aturada del migdia a Sant Sadurní d'Anoia per dinar, per l'AP-7. La capçalera ha entrat a dos quarts de sis pel carrer de Piera, entre els aplaudiments de la gent. «Sort de la gent que ens espera i els conductors que ens donen ànims», reconeixia un «cansat» Jordi Rollan, veí de Camarles (Baix Ebre) i que va arrencar amb la columna ahir a Tarragona, amb intenció de completar tot el recorregut. També en Xavier Planas, que amb la família ha fet el recorregut Sant Llorenç d'Hortons-Martorell per denunciar «la injustícia que s'ha comès», assegurava que l'escalf «ajuda».La columna de Tàrrega també ha arribat d'hora a Martorell, uns 40 minuts després que Tarragona. Entre els participants, públics de totes les edats, i famílies com l'esparreguerina Sangrà-Jarque, que hi ha volgut anar «al complet» i fer un petit tram quan el més petit ha sortit de la llar d'infants per exigir la llibertat dels líders independentistes. L'Enric Caselles, veí d'Igualada, també s'hi ha sumat aquest dijous. «L'ambient és molt bo i no es fa llarg», deia l'igualadí.Els participants han arribat a la sala polivalent de Ca N'Oliveras, on els esperaven centenars de persones per mostrar-los el seu suport i un gran cartell de «benvinguts». El fet que hagin arribat abans d'hora ha fet que col·lectius com els gegants, tabalers i bastoners s'hi hagin afegit un cop ja havien arribat. Segons l'organització, entre les dues columnes, unes 2.000 persones soparan a Martorell aquesta nit i es calcula que hi facin nit prop de 1.500.Mentre que la columna de Tàrrega ha arribat a Martorell després de recórrer l'Urgell i l'Anoia, la de Tarragona ha passat pel Tarragonès, el Baix Penedès i l'Alt Penedès. Plegades aniran, aquest divendres, fins a Barcelona, entrant per l'avinguda Meridiana, on és previst que conflueixin amb la resta de columnes.