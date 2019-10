Flag football, l'esport per descobrir

Els millors equips d’Europa d’aquesta variant del futbol americà es donaran cita el cap de setmana a Cambrils

Actualitzada 17/10/2019 a les 15:56

El Flag Football un esport que entra en la categoria de minoritaris, però no per això li falten practicants. Aquesta variant del futbol americà es juga a tot Europa, i també té presència en territori nacional. Consisteix en córrer, passar, rebre i anotar, de manera molt similar al seu esport pare, però amb la diferència que en aquest cas no hi ha contacte físic entre els jugadors, que surten al camp sense les populars proteccions de cap i cos que caracteritzen el futbol americà. A més, és un dels pocs esports en què els equips poden ser mixtes, i competir junts homes i dones. El nom de l’esport deriva del Flag o cinta que els jugadors porten aferrada a la cintura, i que serveix per bloquejar-los, de manera similar a com es fa amb els placatges del futbol americà.«En aquest esport t’has de saber moure ràpidament, llegir la jugada que farà l’equip contrari i saber-te anticipar», explica Marcos Vega. Ell és el promotor de la 10a edició de la Champions Bowl de Flag Football que se celebrarà a Cambrils del 18 al 20 d’octubre. Vega, que havia estat jugador de futbol americà competint amb els Reus Imperials, repeteix experiència després que l’any passat organitzés l’esdeveniment per primera vegada.«Es tracta d’un esport nou, que no estem acostumats a veure, i que funciona molt per l’equip, no n’hi ha prou amb què un jugador sigui molt bo, si una baula falla, falla tota la cadena», detalla. Tots els partits de la Champions Bowl se celebraran a les instal·lacions del Cambrils Park, i l’entrada és lliure. És per això que Vega convida a totes les persones que ho vulguin a descobrir aquest esport que, a més, assegura, «no té massa complicació en el seu funcionament, de seguida s’entén».La cita és una bona oportunitat per descobrir el Flag Football en la seva màxima expressió, perquè congregarà un total de 400 esportistes de 16 clubs masculins i 10 de femenins vinguts d’arreu d’Europa, entre els quals hi haurà algunes de les formacions més fortes del continent, que lluitaran per proclamar-se campiones. Així, els Herlev Rebels de Dinamarca intentaran defensar el seu títol en la categoria masculina, enfrontant-se amb equips tan forts com els també danesos Søllerød Gold Diggers (SGD), amb qui van disputar la final l’any passat, o els francesos Sphinx De Pau. En categoria femenina, el promotor de l’encontre recomana no perdre’s els partits de les angleses Coventry Cougars o les italianes Pink Panthers. Quant a la representació local, s’ha confirmat la presència dels Barcelona Pagesos i els Valencia Firebats. La competició es farà els dies 18 i 19 de 9 a 19 hores, mentre que les semifinals i final se celebraran el diumenge de 9 a 15 hores. Aquest és el segon any consecutiu que Cambrils acull la Champions Bowl, després que clubs i jugadors demanessin de manera oficial repetir la seu, un fet que fins ara no havia succeït mai.