Tornen a interrompre la circulació de trens a Valls per presència de manifestants a les vies

És el segon tall que hi ha hagut en aquest punt durant el dimecres a la tarda

Actualitzada 16/10/2019 a les 21:04

La circulació de trens està interrompuda a Valls des de poc després de les vuit del vespre per presència de manifestants a la zona de vies, segons ha informat Renfe.És la segona vegada que s'ha d'aturar el servei aquest dimecres a la tarda per protestes de persones que rebutgen la sentència del Tribunal Suprem als líders independentistes.El tall afecta els trens de la línia R13. Al llarg del dia també ha calgut tallar la circulació de trens entre Reus i Tarragona durant diverses hores igualment per presència de gent a les vies.Els trens de les línies R14 i R15 s'han desviat, precisament, cap a la línia que dona servei a la R13, que posteriorment també s'ha hagut de suspendre. El primer tall de la R13 s'ha solucionat en mitja hora.