Tallada l'N-240 a Valls per una marxa

La carretera està tallada en el punt quilomètric 20

Actualitzada 16/10/2019 a les 10:02

MÉS INFORMACIÓ Un miler de persones inicien la Marxa per la Llibertat des de Tarragona

La carretera N-240 està completament tallada a l'alçada de Valls cap a les 10h d'aquest dimecres, 16 d'octubre, en el marc de les protestes contra la sentència de l'1-O. Segons informa el Servei Català de Trànsit, la via està tallada per una marxa ciutadana al punt quilomètric 20 en ambdós sentits i s'acumulen retencions d'un quilòmetre.Cal dir que aquest dimecres la xarxa viària catalana es veu afectada per les Marxes per la Llibertat, que han començat des de diferents punts de Catalunya. Una d'elles s'ha iniciat a Tarragona i la caminada també provoca afectacions a l'N-340 a l'alçada de la ciutat, per la qual cosa es fan desviaments per l'A-7.