Mauri diu que els preocupen «moltíssim» algunes actuacions policials «amb violència desmesurada»

El vicepresident d’Òmnium acusa el govern espanyol «d’irresponsable» i «d’atiar encara més el conflicte a Catalunya»

Actualitzada 16/10/2019 a les 14:25

Crítiques al govern espanyol: «L’únic que fan és atiar encara més el conflicte»

Marxa per la Llibertat a Torredembarra

El vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha mostrat la seva preocupació aquest dimecres per les imatges d’actuacions policials dels darrers dies i ha dit que esperen explicacions per part dels operatius policials «que actuen amb una violència desmesurada davant un moviment pacífic». En declaracions des de Torredembarra, Mauri s’ha queixat que la policia espanyola «continuï llançant pilotes de goma i hi hagi gent que hagi perdut un ull quan estan prohibides» a Catalunya. «No ens fa res condemnar qualsevol tipus de violència, però demanem també que cessin aquestes actuacions policials, que l’Estat condemni la violència des de l’1-O i que, a la vegada, es posin solucions polítiques sobre la taula», ha demanat.Mauri ha advertit que la ciutadania no deixarà de sortir al carrer amb accions «sempre emmarcades en la lluita no violenta i pacífiques» com les Marxes per la Llibertat. El vicepresident d’Òmnium, que ha participat a la columna que ha sortit des de Tarragona, ha insistit que aquestes accions pretenen denunciar les condemnes del Suprem i la vulneració de drets fonamentals.El vicepresident d’Òmnium ha rebutjat que «es criminalitzi un moviment pacífic com l’independentisme» i ha defensat que sempre han actuat «de forma pacífica i violenta». «Sempre hem brandat la bandera del diàleg i de la no violència i ho seguirem fent, avui amb aquesta marxa que desborda solidaritat, tendresa i voluntat de seguir defensant els drets fonamentals», ha afegit.Mauri ha recordat que la situació és «excepcional» i ha carregat contra el govern espanyol. «Ahir teníem una vicepresidenta del govern espanyol que deia que no tenim dret de sortir a protestar. Qui s’han pensat que són aquesta gent per dir això?», ha denunciat. A més, Mauri s’ha preguntat si aquest és «el govern espanyol del diàleg i el Pedro Sánchez que creu que aconseguirà solucionar conflictes». «Són uns irresponsables i l’únic que fan és atiar encara més el conflicte a Catalunya en lloc de posar-hi solucions», ha lamentat.El vicepresident d’Òmnium n’ha parlat des de Torredembarra, la primera parada de la columna de les Marxes per la Llibertat que ha sortit des de Tarragona. Més de 1.000 persones han sortit des de la capital i a Torredembarra s’hi ha afegit milers de participants més provinents de diversos indrets de la demarcació com el Baix Camp, el Priorat o la Conca de Barberà. Davant l’estació de ferrocarril els marxants han pogut fer un petit descans i prendre un petit refrigeri abans d’emprendre la caminada fins a la següent parada, al Vendrell.