La Pobla lliura un donatiu de més de 2.000 euros a l'Associació La Muntanyeta

És la recaptació feta amb el vermut solidari de les festes del Lledó

Actualitzada 16/10/2019 a les 13:32

L’alcalde de la Pobla de Mafumet, Joan Maria Sardà, va fer entrega d’un xec en nom del municipi, a la presidenta de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona, Rosa M. Rizo. Aquest donatiu, per import de 2.325 euros, es va recaptar durant el vermut solidari organitzat a la Pobla en el marc de la seva festa major de la Mare de Déu del Lledó.La d’enguany ha estat la segona edició del vermut solidari, que va comptar amb la participació del grup Vergüenza Ajena. És per això que en l’acte de lliurament del xec també hi va participar Sergi Fèlix, cantant del grup. Les entrades al concert van tenir un preu de 5 euros que s’han destinat íntegrament a l’associació La Muntanyeta, una entitat sense ànim de lucre dedicada a l’atenció integral d’infants i adults afectats de paràlisi cerebral o altres encefalopaties de tractaments afins, amb més de 40 anys en funcionament.