La comunitat de regants de Valls, a l'espera d'obres vuit anys després

Els agricultors, més de 400 famílies, assenyalen que des del maig no hi ha novetats

Actualitzada 15/10/2019 a les 21:32

Moneda de canvi

La comunitat de regants de Valls fa ja vuit anys que veu com les obres del rec de la zona d’hortes estan aturades. Joan Nadal, portaveu, va explicar ahir que estan «preocupats» perquè tot i la promesa de la Generalitat d’executar la segona fase de les obres, des del mes de maig no hi ha hagut canvis. L’Ajuntament de Valls, que atribueix tota la responsabilitat al govern espanyol, s’afegeix també a aquesta preocupació.«Nosaltres hem intentat fer sempre el que hem pogut», asseguren. L’escull principal, deixar de declarar l’obra com a «interès nacional» i que el govern autonòmic es pugui fer càrrec de les obres. Només aquest pas, que ha de ser aprovat per l’executiu central –sotmès ara a un procés electoral–, és el que impedeix que s’hagin complert els vuit anys des que l’obra es va iniciar.Va ser el passat 16 de maig quan la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, va anunciar un acord entre la Generalitat i el Ministeri per desencallar-ho mitjançant la signatura d’un conveni. Des de la plaça Sant Jaume es gastarien 4,5 milions d’euros en un termini de dos anys. Aquestes obres es van decretar d’interès general l’any 2001 i l’Estat només en va executar la primera fase, però va quedar pendent la segona fase que també havia de fer el Ministeri.El tinent d’alcalde Martí Barberà explicava ahir que «molts pagesos que havien invertit diners per un regadiu es troben encara amb recs tradicionals i fent manteniment de recs tradicionals».En total, són vora 470 hectàrees de més de 400 famílies, algunes de les quals compten amb més d’una finca. Els regants havien d’assumir el 10,5% de l’obra –inicialment prevista entre 2011 i 2014– i la primera fase va ser de 4,4 milions d’euros.El «sentir general» de la comunitat de regants és que l’Estat està fent servir els regants vallencs de «moneda de canvi» en el marc de la crisi política entre Madrid i Barcelona.«Es posen tots els problemes possibles a la Generalitat», apunta Joan Nadal, ja que «Infraestructures.cat no té permís de Madrid» per engegar les obres. «En els darrers temps s’ha de reconèixer que la Generalitat s’ha posat les piles», diu el portaveu de la comunitat, que apunta també que en dues ocasions en aquests darrers mesos ha parlat amb la diputada vallenca Rosa Maria Ibarra, encara sense resposta satisfactòria.