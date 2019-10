25 anys d'una fal·lera boletaire

L’Exposició de Bolets Vila del Morell, organitzada pels ‘Tocats del Bolet’, arriba enguany a la 25a edició

Aquest pròxim cap de setmana se celebrarà al Morell la 25a l’Exposició de Bolets, una mostra on es podran contemplar prop de 200 exemplars de fongs exposats en reproduccions en miniatura dels seus respectius entorns naturals. Al darrere d’aquesta iniciativa, que compta amb el suport de l’Ajuntament, hi ha la colla ‘Tocats del Bolet’, un grup d’amics que comparteixen la passió micològica des de tots els seus vessants: hi ha qui té molta habilitat per trobar-los, qui té la mà trencada en cuinar-los, i qui és capaç de reconèixer cada espècie a primer cop d’ull. «No tenim un nombre fixe de gent, som un grup d’amics, i tothom que ho vulgui hi té cabuda», explica José Luis Moreno, membre de la colla.Enguany celebren el quart de segle de l’exposició, una iniciativa que comporta un treball que engeguen dues o tres setmanes abans de la inauguració. «A través dels nostres contactes esbrinem les zones on han començat a sortir bolets i fem sortides per anar-los a buscar. Tots els que trobem els anem conservant en una càmera frigorífica, fins que arriba el dia de l’exposició», detalla Moreno. Això vol dir que el nombre i el tipus d’exemplars exposats pot variar cada any, en funció dels resultats de la ‘cacera’ i també de l’estat de conservació amb el qual arriben a la data assenyalada. En aquest sentit, Moreno explica que hi ha hagut anys que bona part de la recol·lecció l’han pogut fer als boscos de Prades, però en altres ocasions s’han acabat desplaçant fins a punts més allunyats, com Terol o el Pirineu francès. Sempre, però, han aconseguit comptar amb la complicitat dels habitants dels llocs: «nosaltres sempre expliquem que no anem a buscar rovellons, sinó que busquem bolets, siguin comestibles o no. Això fa que sempre trobem persones que ens indiquin on en podem trobar, i no falla mai».Quant als bolets que es podran contemplar aquest cap de setmana, Moreno admet que és difícil detallar-los per avançat, perquè deprendrà de com s’hagin conservat i també de les últimes sortides: aquest dijous mateix es farà la darrera collida.En aquests 25 anys d’història, però, els Tocats del Bolet han pogut mostrar exemplars singulars, com el pet de llop gegant (Langermannia gigantea) que van exposar el 1997, i que curiosament van plegar al mateix Morell. «Aquest any, si es conserva bé, podrem mostrar un fetge de vaca (Fistulina hepatica), d’unes dimensions considerables», avança Moreno.L’exposició, que es farà a l’interior de l’Ajuntament, s’inaugurarà dissabte 19 d’octubre a les 16 hores, i restarà oberta fins a les 20h. L’endemà es podrà visitar entre les 10 del matí i les 9 del vespre. Diumenge al migdia hi haurà una degustació de plats elaborats amb els bolets com a ingredient principal, i mentre duri la mostra hi haurà una petita fira de productes relacionats amb el bolet a l’exterior de la Casa consistorial.