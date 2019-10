El foc ha cremat bales de paper i una màquina i no ha causat ferits

Un total de nou dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han activat la matinada d'aquest dimarts, 14 d'octubre, arran d'un incendi a l'exterior d'una insdústria paperera de Puigpelat, a l'Alt Camp. El foc ha afectat bales de paper i una màquina i no ha causat ferits.L'avís del succés s'ha rebut a les 4.41h, quan s'ha informat que s'havia produït una incendi a l'exterior d'una indústria paperera de Puigpelat situada al quilòmetre 0,6 de la TP-2036. El foc s'ha produït a l'exterior hi ha cremat diverses bales de paper d'uns tres metres d'alçada i una màquina. Les flames no han arribat a la nau i cap persona ha resultat ferida.