Torrent denunciarà per carta a tots els parlaments europeus la condemna “injusta” de Forcadell

El president del Parlament demana «recosir» la unitat per traslladar als ciutadans l’agenda política del nou cicle

Actualitzada 15/10/2019 a les 18:58

Confiança en la unitat

El president del Parlament, Roger Torrent, denunciarà per carta a tots els parlaments europeus la condemna de l’expresidenta Carme Forcadell a onze anys i mig de presó per sedició. Segons ha explicat Torrent aquest dimarts a la tarda després de reunir-se amb Forcadell a Mas d’Enric, l’objectiu és interpel·lar el conjunt del parlamentarisme perquè defensi «els fonaments de la democràcia» ja que l’expresidenta l’han condemnat de forma «flagrant» i «injusta» per haver permès «un debat parlamentari». Torrent ha afegit que també s’adreçaran als més de 500 diputats i exdiputats que en el seu moment ja van exigir l’alliberament de Forcadell i que reprendrà la seva agenda internacional amb organismes que defensen els drets fonamentals.El president del Parlament ha explicat que Carme Forcadell es manté «forta, serena i determinada» malgrat que viu unes circumstàncies «injustes i dures». Torrent ha denunciat que el Suprem ha sentenciat a onze anys i mig de presó a la presidenta d’un parlament democràtic «per haver permès un debat parlamentari, que els grups s’expressessin i que els diputats parlessin».Per aquest motiu, Torrent ha anunciat que denunciaran la situació al conjunt de cambres legislatives europees i als més de 500 parlamentaris que van demanar l’alliberament de Forcadell. El president del Parlament s’hi adreçarà per carta a partir d’aquest dimecres per a explicar una situació «extremadament preocupant des d’un punt de vista democràtic i de drets i llibertats fonamentals».«No pot ser de cap manera que per un debat parlamentari i per haver donat veu als representants de Catalunya estigui entre reixes. Ho denunciarem a nivell internacional perquè és una qüestió del conjunt de tot el parlamentarisme defensar els fonaments de la democràcia», ha subratllat. A més, Torrent ha avançat que reprendrà l’agenda internacional per mantenir contacte «amb institucions i organismes que defensen els drets fonamentals a nivell internacional».Preguntat per la reclamació d’unitat als partits després de la sentència, Roger Torrent ha opinat que hi ha més unitat estratègica de la que saben mostrar i explicar, però ha admès que cal fer autocrítica i que han d’explicar-se millor. Tot i això, ha garantit que la majoria parlamentària que conformen els partits independentistes tenen la voluntat «ferma i evident» de «cosir» la unitat estratègica i traslladar als ciutadans quina és l’agenda política per encarar el nou cicle després de la sentència.El president del Parlament també ha advertit que la sentència del Tribunal Suprem «afecta i posa davant el mirall al conjunt dels demòcrates» i no tan sols als independentistes. «Ens interpel·la a tots perquè va en contra dels propis fonaments de la democràcia i som el conjunt de demòcrates els que hi hem de respondre perquè la sentència obre la porta a considerar sedició qualsevol mobilització», ha conclòs.