Apareixen les pintades «feixistes» i «ibarra mort» a la seu del PSC de Valls

La Federació del PSC del Camp de Tarragona ha assegurat que denunciarà «qualsevol amenaça o agressió que pateixin els regidors socialistes»

Actualitzada 15/10/2019 a les 11:42

La seu del PSC de Valls ha despertat el matí d’aquest dimarts, 15 d’octubre, amb diverses pintades als vidres. En concret, en les pintades s’hi poden llegir les paraules «feixistes» i «Ibarra mort». Davant d’aquest fet, la Federació del PSC del Camp de Tarragona ha manifestat la seva «més absoluta i enèrgica condemna» a aquest atac i ha assegurat que denunciarà «qualsevol amenaça o agressió que pateixin els regidors socialistes»Des del PSC també han fet «una crida a la serenitat i al respecte de totes les opinions i posicions polítiques pròpies d’un poble tan plural com el català».«Tan sols des del diàleg polític i des del respecte a la legalitat democràtica actualment vigent serem capaços tots plegats de trobar el camí de sortida a la via morta on ens ha portat la unilateralitat, el denominat ‘xoc de trens’ i l’espiral de confrontació que encara ara defensen alguns», exposen en el comunicat.Per últim, el partit afegeixen que farà «tots els esforços que estiguin al seu abast per recuperar els consensos perduts, reconciliar la societat catalana, garantir la convivència i trobar solucions polítiques a un conflicte que és eminentment polític».