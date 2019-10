L'Exposició de Bolets Vila del Morell arriba a la 25a edició

L’entitat local Tocats del Bolet celebra el seu aniversari amb una mostra de 200 exemplars que es podrà veure el 19 i el 20 d’octubre

L’Entitat Tocats del Bolet ha organitzat, un any més, l’Exposició de Bolets Vila del Morell, que enguany arriba a la 25a edició. L’aniversari se celebrarà amb una mostra amb més de 200 exemplars de bolets que es podrà veure els dies 19 i 20 d’octubre. L’esdeveniment, com ja és habitual, combinarà cultura i gastronomia.La mostra es farà a les sales de l’Ajuntament, on s’exposaran reproduccions en miniatura dels entorns naturals i d’espècies tant comestibles com no comestibles perquè els visitants aprenguin a distingir-les. L’exposició es podrà visitar el dissabte 19 d’octubre de 16h a 20h i el diumenge dia 20 d’octubre de 10h a 20h.Cal dir que la inauguració oficial de la mostra es farà el dissabte a les 18h. El moment gastronòmic de la cita arribarà el diumenge al migdia amb una degustació de plats elaborats amb els bolets com a ingredient bàsic. El cap de setmana dedicat al bolet es completarà a l’exterior de l’Ajuntament amb diferents punts de venda de productes relacionats amb la micologia.