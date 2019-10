Els bandolers marxen d'Alcover després de quatre dies de saquejos

El municipi ha celebrat la dissetena edició de la Fira de Bandolers

La roda del temps, aquest és el nom del nou espectacle del grup de teatre la Resclosa amb què obria la tarda d’ahir la Fira de Bandolers d’Alcover. L’espectacle era una de les novetats d’aquest any en una fira que converteix el municipi en la capital dels bandolers de Catalunya durant quatre dies i on els dos bàndols, Morells i Voltors, han estat saquejant la vila i l’han convertit en l’epicentre de les seves trifulgues. El del grup de teatre la Resclosa no va ser l’únic espectacle amb què es va cloure la darrera jornada de la fira, que ha gaudit d’una gran acollida entre el públic assistent, s’hi van oferir quatre espectacles. Tanmateix, ahir a la tarda se celebrava el Concurs de pastissos d’avellana i la fira posava el punt final amb el concert amb la banda Fenya Rai i la Jam Sessions bandolera al casal popular la Bretxa.La fira, que enguany ha arribat a la seva dissetena edició, ha incorporat l’Església Vella com a nou espai gastronòmic amb la mostra i tast de les principals referències artesanes elaborades per empreses alcoverenques. Al llarg dels quatre dies que ha durat la Fira de Bandolers d’Alcover, l’entorn del nucli antic ha acollit el mercat de productes de la terra i artesania. Coincidint amb la fira, ahir Alcover celebrava la Festa de la Mare de Déu del Remei.