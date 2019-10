Els manifestants aprofiten els ponts per seguir amb els talls de la rotonda

Veïns de Torredembarra i municipis veïns reclamen la retirada dels ‘new jersey’

Actualitzada 13/10/2019 a les 20:29

El PSC confia a trobar solucions

Una protesta des del juny

Per 23a ocasió, segons el recompte de la plataforma Reobrint rotonda, els manifestants han tallat la circulació de vehicles de manera intermitent a la intersecció entre l’N-340, el peatge de l’AP-7 i la T-214. Un cop més, davant la manca de resposta d’Interior a la petició de tallar la via durant dues hores, els Mossos han negociat amb la cinquantena de manifestants que es trobaven al lloc. Sense incidents i per previ acord, el tall, que finalment ha durat una hora, s'ha fet de manera intermitent, tot permetent l’operació tornada del primer pont d’aquest mes. La setmana passada, precisament, la plataforma, juntament amb l’Associació de Veïns Brises del Mar, ha registrat la comunicació per noves convocatòries: el 20, el 27 i el 31 d’octubre i el 3 de novembre. Pel pont de l’1 de novembre, Tots Sants, faran talls tant en l’operació anada –dijous– com en l’operació tornada. A l’espera de quina sigui la resposta a poder manifestar-se una hora més, els veïns no es rendeixen ni tampoc calmaran els ànims fins que no es produeixi la retirada dels new jersey de la rotonda –ja batejada popularment com a plaça Fèlix Alonso, en honor a l’exalcalde d’Altafulla i exdiputat a qui atribeixen la responsabilitat del problema.Mitjançant una entrevista a Ona La Torre, el portaveu del PSC a Torredembarra, Vale Pino, va assegurar la setmana passada que confiaven a trobar aviat una solució per treure els new jerseys. De fet, s’espera que a finals de mes el subdelegat del govern espanyol, Joan Sabaté, informi de quin és l’acord a què arribarà Foment amb la direcció de les carreteres catalanes, de la Generalitat. Pino també va destacar que durant les seves trobades amb Sabaté també li ha traslladat que les barreres a la rotonda estan tenint un efecte indirecte en l’augment del trànsit rodat per dins del nucli de Torredembarra.Des del passat mes de juny, els veïns afectats han convocat un total de 23 talls en aquest punt viari. Tot, per reobrir una rotonda que l’11 de juliol de 2018 va deixar de ser-ho per decisió del Ministeri de Foment espanyol. La voluntat de les autoritats era pacificar el trànsit de camions, però d’aquesta manera es van tallar les comunicacions més àgils que hi havia fins llavors entre l’interior de la comarca i el litoral. Trajectes que anteriorment suposaven cinc minuts ara representen mitja hora. Era una solució «provisional» fins que no hi hagués una variant del tram nou de l’A-7 –una variant que no es preveu que sigui una realitat en els pròxims sis o set anys.