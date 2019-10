Tot semblava indicar que el mamífer no aconseguia sortir de les aigües del port

Actualitzada 12/10/2019 a les 12:06

Una cria de dofí ha estat vist aquest matí per un mariner del port de Salou. Tot semblava indicar que el mamífer no aconseguia sortir de les aigües del port, motiu pel qual s'ha alertat al Seprona. Segons ha informat la Guàrdia Civil a Diari Més, al voltant de les 12 del migdia el Seprona s'hauria personat al port sense èxit, ja que no haurien aconseguit localitzar l'animal.