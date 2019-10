L'Ajuntament de Cambrils renova la flota municipal amb vehicles elèctrics i híbrids

Els nous cotxes han permès substituir vehicles més contaminants que ja havien arribat al final de la seva vida útil

Actualitzada 12/10/2019 a les 16:39

Aposta per la mobilitat sostenible

L’Ajuntament de Cambrils ha renovat part de la flota municipal amb vehicles elèctrics i híbrids. Els nous cotxes han permès retirar vehicles més contaminants que ja havien arribat al final de la seva vida útil. D’aquesta manera, es dota l’Ajuntament del parc mòbil necessari per treballar amb la màxima eficàcia i eficiència i, al mateix temps, s’aposta per la mobilitat sostenible amb una reducció del consum de carburant i de les emissions de CO2 i NO2.Es tracta de dos cotxes elèctrics, quatre híbrids i un GLP. Concretament ja s’han incorporat al parc mòbil dos cotxes elèctrics Nissan Leaf pels serveis tècnics municipals d’urbanisme, medi ambient i serveis generals; un Dacia Duster GLP bifuel que funciona amb gasolina i autogas i un híbrid Toyota Rav4 per la Policia Local. A més, en breu arribaran tres híbrids més, en aquest cas del model Toyota Prius, destinats a patrullatge policial. D’altra banda, s’ha instal·lat un punt de recàrrega elèctric al pàrquing dels cotxes municipals situat darrera de l’Ajuntament.Amb la renovació de la flota, l’Ajuntament també vol donar exemple per potenciar la mobilitat sostenible d’empreses i particulars. En aquest sentit, a Cambrils els vehicles elèctrics o amb tecnologia tipus híbrida gasolina/elèctric o diesel/elèctric gaudeixen d'una bonificació del 75 % de la quota de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.Pel que fa a les estacions de recàrrega, des de l’any 2015 Cambrils disposa de tres punts de càrrega semiràpida amb dues tomes cadascun: dos punts a Robert Gerhard i un a la plaça de la Vila. Actualment l’empresa municipal Aparcam està treballant per posar en funcionament un quart punt amb tres tomes a la Rambla Jaume I. Aquesta estació serà de càrrega ràpida i permetrà que tots el cotxes i furgonetes de repartiment d’última milla tinguin la possibilitat de carregar en menys d’una hora un vehicle d'alta autonomia.