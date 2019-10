El frustrat BCN World segueix sense repartir joc 7 anys després

El nou projecte continua acumulant retards i encara no ha pogut arrencar

Actualitzada 12/10/2019 a les 16:18

BCN World, el complex d'hotels i casinos que la Generalitat de Catalunya projectava impulsar al costat de Port Aventura, ara reconvertit en Hard Rock Entertainment World, segueix sense enlairar set anys després, després de canviar de nom en diverses ocasions i veure reduït considerablement la seva grandària.El nou projecte que ara vol desenvolupar Hard Rock continua acumulant retards i encara no ha pogut arrencar, a l'espera que la Generalitat compri els terrenys on ha de situar-se el complex, propietat de Criteria.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va anunciar el mes de juny passat que la Generalitat exerciria l'opció de compra dels terrenys on està previst construir el complex, i des del Govern català es va assegurar que el cost l'assumiria Hard Rock.Encara que Criteria i la Generalitat estan d'acord a realitzar aquesta operació, encara queden pendents «serrells» que s'estan acabant de tancar, segons han confirmat a Efe fonts de Criteria.El començament de les obres estava previst, inicialment, per a 2018, però de moment les màquines segueixen sense començar a treballar.Des del departament de Territori es limiten a dir que estan «treballant en el projecte», però no informen del seu estat ni volen parlar de terminis, ja que també està pendent d'aprovació el Pla de Millora Urbana, que regula diversos aspectes urbanístics.L'embrió de Hard Rock Entertainment World va ser Barcelona World, que naixia com a alternativa a Catalunya a Eurovegas, un projecte que finalment no es va materialitzar, encara que va ser anunciat a so de bombo i platerets pel llavors govern d'Artur Mes el setembre de 2012.El projecte, primer Barcelona World, després BCN World i ara Hard Rock Entertainment World, s'ha anat reduint a mesura que canviava de nom i, des de l'inici, va generar una forta oposició entre entitats socials i partits polítics d'esquerra.Aquell complex d'oci i turisme inicial, amb sis casinos i sengles hotels de 2.000 habitacions cadascun, situats al costat de Port Aventura, preveia una inversió de 4.740 milions d'euros.El projecte, el principal soci del qual inversor era el grup Veremonte, amb Enrique Bañuelos al capdavant, aspirava a convertir-se en la principal atracció turística i d'oci del sud d'Europa, amb la creació d'uns 20.000 llocs de treball directes i indirectes i la previsió de rebre uns 10 milions de visitants anuals.Passat el temps, les expectatives es van rebaixar i molts inversors es van despenjar del projecte, encara que la Generalitat va rebaixar considerablement la fiscalitat per als casinos.Hard Rock va ser al final l'única empresa que va presentar oferta per a construir el Centre Recreatiu Turístic (CTR), que finalment, en cas de materialitzar-se, es dirà Hard Rock Entertainment World, amb una inversió prevista per a tot el projecte de 2.000 milions d'euros.L'empresa va explicar, en el seu moment, que el projecte es desenvoluparia en diferents fases, en la primera de les quals es construirà el Hard Rock Hotel & Casino Tarragona.El projecte inclou una col·laboració amb Port Aventura per al desenvolupament d'un hotel familiar i amb Value Retail, l'empresa propietària de la Roca Village, per a crear una gran zona comercial.El maig de 2018, la Generalitat va donar a Hard Rock l'autorització per a la instal·lació i explotació del casino del complex.Segons va informar l'empresa, Hard Rock Entertainment World disposarà d'un màxim de 7.595 metres quadrats destinats al joc, dos hotels, un d'ells amb forma de guitarra, amb una superfície aproximada de 63.000 metres quadrats, un espai comercial d'uns 15.000 metres quadrats, un altre de restauració de gairebé 5.900 metres quadrats i altres 6.000 metres dedicats a oci i entreteniment.