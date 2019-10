El Ferrer Bobet 2016, de la DOQ Priorat s'emporta el premi a millor vi català del 2019

El Gran Reserva Bertha Cardús 2015 rep el guardó com a millor escumós, durant la gala dels premis Vinari celebrada a Vilafranca

Actualitzada 12/10/2019 a les 10:58

Vinaris d'Or per a la DO Cava

Herencia Altès, millor projecte ecològic

Toni Falgueras, Premi a la Trajectòria Professional

El vi negre Ferrer Bobet 2016, elaborat pel Celler Ferrer Bobet de Porrera (Priorat), ha estat reconegut aquest divendres amb el Gran Vinari d’Or 2019, el premi que el distingeix com a millor vi de Catalunya. Ubicat a la DOQ Priorat, el celler ha rebut el premi gros de la gala celebrada aquest divendres a l’Auditori de Vilafranca del Penedès, gràcies a que el jurat l’ha valorat «per la seva intensitat i potència, destacant el seu perfil aromàtic per les notes de fruita madura i confitada, especiat i mineral, carnós, amb la fusta ben integrada, d’estructura molt elegant i rodó en boca amb un final llarg, molt plaent i cremós». D’altra banda, en la categoria d’escumosos, el premi Gran Vinari Escumós ha estat per al cava Gran Reserva Bertha Cardús 2015, del celler ubicat a Subirats (Alt Penedès).El millor vi català de l’any, el Ferrer Bobet 2016 és un vi negre de 12 mesos de criança elaborat amb les varietats de carinyera, garnatxa, sirà i cabernet sauvignon. Pel que fa a l'escumòs premiat, el Bertha Cardús 2015 Gran Reserva, està elaborat amb cupatge tradicional de xarel·lo, macabeu i parellada.En general, la DO Penedès ha estat una de les grans protagonistes de la nit, ja que els seus vins s’han endut el màxim reconeixement d’un bon grapat de categories: el millor blanc per La Romana 2017 de Can Bas Domini Vinícola, el millor rosat a Gramona Mart 2018 i els millors negres joves i de guarda per Black 2018 de Montrubí i La Milana 2014 d’Albet i Noya, respectivament.D'altra banda, el Millor Blanc Jove ha estat per Dardell Blanc Eco del Celler Coma d’en Bonet (DO Terra Alta). I la DO Empordà s’ha emportat el premi al millor vi dolç, ranci o de postres per SoliSerena Espolla - Garnatxa d'Empordà del Celler Cooperatiu d’Espolla.Els Vinari d'Or restants, reservats a vins escumosos, se'ls ha emportat la DO Cava. En concret, el Giró Ribot Ab Origine Brut 2017 ha guanyat en la categoria d’Escumosos Joves, el Cava Vallformosa Col·lecció Pinot Noir 2013 ha vençut en els Escumosos Rosats, el Cava Vives Ambrós Reserva Brut 2015 ha triomfat en els Escumosos Reserva, i el Guilera Xarel·la 2012 s’ha endut el màxim reconeixement de la categoria dels Antigues Reserves.Pel que fa als Premis Vinari especials, enguany el jurat ha volgut destacar Herencia Altès de la DO Terra Alta, amb el premi Vinari Nissan al Millor Projecte Ecològic. El jurat l’ha reconegut «per la seva promoció de la biodiversitat biològica i la gestió que fan del paisatge i del patrimoni cultural, amb la reintroducció d’ocells predadors i insectívors a les finques».El disseny també té el seu lloc als Premis Vinari i un jurat format per grafistes professionals ha decidit reconèixer amb el Premi Varias Impressors a la Millor Etiqueta, la del vi ¾ de quinze del Celler Fargas-Fargas (DO Pla de Bages). El jurat ha escollit aquesta etiqueta per la seva «senzillesa, elegància i personalitat».Al seu torn, Molí de Rué de la DO Tarragona ha rebut el premi Sorea a la Tradició Vitivinicola de Catalunya.Pel que fa als premis personals, Toni Falgueras, quarta generació del Celler de Gelida, ha rebut el reconeixement del jurat amb el premi Vins i licors Grau a la trajectòria professional en el món del vi. Celler de Gelida és un dels establiments més emblemàtics del barri de Sants de Barcelona , que ha passat de vendre vi a doll a oferir milers de referències de vi d’arreu del planeta.Finalment, per primer cop a la història dels Premis Vinari, s’ha volgut premiar al membre del jurat que ha destacat en la seva dedicació al certàment. En aquesta categoria la primiada va ser Anna Casabona «per la seva coherència i fiabilitat en les notes de tast del concurs».