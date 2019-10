Arriba la 7a temporada del Casalet Kids, el cicle d'espectacles infantils a l'Espluga de Francolí ​

El cicle compta amb un total de vuit propostes diverses, dirigides al públic infantil i familiar; teatre, màgia, cinefòrums

La setena edició del cicle d’espectacles infantils Casalet Kids s’iniciarà el proper diumenge 20 d’octubre amb l’espectacle Oops!, un espectacle de teatre mòbil. El cicle compta amb un total de vuit propostes diverses, dirigides al públic infantil i familiar; teatre, màgia, cinema, etc. Les funcions es fan entre els mesos d’octubre i març a les 18 h a la sala Folch i Torres del Casalet de l’Espluga de Francolí, el preu dels espectacles és de 5 € i de 3 € en el cas dels cinema-fòrum. A més el cicle compta amb un sistema de carnet on hi ha regals per als infants i/o famílies que assisteixin a 5 espectacles i també per als que no se’n perdin cap.Les propostes i la gestió dels espectacles del Casalet Kids les organitza un col·lectiu de pares i mares del municipi de forma voluntària. La programació també compta amb el suport de l’Ajuntament de l’Espluga i de la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola. Des de les àrees de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de l’Espluga es creu molt important seguir recolzant iniciatives com aquesta, que apropen propostes lúdiques i culturals als infants i a les famílies espluguines.Els espectacles que s’han programat per aquesta 7a edició de Casalet Kids són el següents; el cicle s’iniciarà amb l’espectacle de teatre mòbil Oops!, continuarà cinema-fòrum el 3 de novembre amb la pel·lícula Ralph trenca Internet i el 24 de novembre es presentarà l’espectacle Dani & Boni. El dia 15 de desembre hi haurà la projecció de la pel·lícula El Grinch; el 19 de gener es farà l’espectacle de màgia The Postman; el 2 de febrer el projectarà Hotel Transilvània 3. El següent espectacle serà el dia 1 de març amb l’actuació anomenada Afina Serafina de la Cia. Cirquet Confetti i el 15 de març es tancarà el cicle amb l’espectacle Cua de Rata de la companyia Ton Muntané.