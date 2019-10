Valls organitza la primera fira de la cervesa artesana, l'Úrsula Beer Fest'

Tindrà lloc el 18 i 19 d'octubre al Portal Nou

Actualitzada 11/10/2019 a les 19:57

L’Úrsula Beer Fest obrirà els actes de la Fira de Santa Úrsula el cap de setmana del 18 i 19 d’octubre al Portal Nou a Valls. L'esdeveniment que gira entorn la cultura de la cervesa artesana, la gastronomia i la música folk ha estat organitzada per la Regidoria de Comerç i Turisme. Els visitants podran acompanyar cerveses artesanes amb salsitxes casolanes elaborades per quatre cansaladeries de Valls, música i activitats paral·leles.Els productors cervesers que participen en aquesta primera edició són: Les Clandestines (Montferri), l’Ona (Vila-seca), la Kesse (Tarragona), Ebrewine (Horta de Sant Joan), Redhop (Salomó), Reptilian (El Vendrell), La Castellera (Vilafranca del Penedès) i La Vallenca (Valls). Les cansaladeries vallenques Bonet, Queralt, Pons i Batalla elaboraran quatre varietats de salsitxes que es degustaran amb dos tipus de pa -llonguet i pa de Viena- dels forns Pié i La Barcelonesa. El Restaurant Portal 22, sota el paraigua de l’Associació de Restauradors, cuinarà les diferents especialitats d’entrepans. A més, des del 18 d’octubre i fins a l’1 de novembre, les cansaladeries oferiran les seves especialitats als seus establiments.Els visitants trobaran a l’estand de l’organització els gots de vidre a 1,5 euros per degustar les diferents cerveses, a més de bosses i samarretes de marxandatge. Les consumicions s’abonaran en cada estand dels diferents productors al preu de 2 euros. A l’estand de l’Associació de Restauradors hi haurà entrepans amb productes del territori.Entre les activitats programades hi haurà dos tastos comentats a càrrec d'un especialista el dissabte, a les 12 del migdia i a les 7 de la tarda. Per participar-hi, caldrà inscriure’s a l’estand de l’organització durant els dies de la mostra.Per amenitzar l’Úrsula Beer Fest els grups The Mckensy´s Clan Band i els Slainté portaran la seva música a la capital de l'Alt Camp.